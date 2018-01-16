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Miniklerden liderimize sevgi seli

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Çocuklar, ellerinde çiçeklerle liderlerine koştu, kabrini selamladı, minnetle andı

Miniklerden liderimize sevgi seli
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Özgürlük ve varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük, aramızdan ayrılışının 34. Yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.

Anıttepe’de devlet yetkililerinin yanında törene katılan minik öğrenciler de bu anlamlı günde Dr. Küçük’ün kabrini ziyaret etti, mozoleyi çiçeklere bürüdü.

Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Tepe’deki anma törenine minik öğrenciler de öğretmenleriyle birlikte yer aldı.

Ellerinde Dr. Küçük fotoğraflarıyla Anıt Tepe’ye gelen küçük ziyaretçiler, Liderimizin kabrini selamladı, ellerindeki çiçekleri kabre bıraktı.

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