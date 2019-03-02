Minikler örnek oldu

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na “Temiz Düşün Bayrağı” verildi

Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde üç yıldır sürdürülen “Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi” ile “Yeşil Okul; Geri Dönüşüm Projesi”ne 3 yıldır verdiği destekten dolayı, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün Bayrağı” verdi.

Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret eden Meral Akıncı, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile geri dönüşüme katkısından dolayı “Temiz Düşün Bayrağı”nı Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan’a veren Meral Akıncı, Temiz Düşün Projesi’ne başlarken, çevre duyarlılığını küçük yaştan kazandırmayı hedeflediklerini, Gönyeli Fazlı Plümer Anaokulu’nun da projeye en başından yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Meral Akıncı, Temiz Düşün Projesi’ni üç yıldır, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile birlikte, Turizm ve Çevre Bakanlığı, belediyeler, dernekler, okullar ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yürüttüklerini, işbirliğinin her geçen gün daha çok arttığını ifade etti. Akıncı, Temiz Düşün Projesi altında, yeşillendirme, çevre temizliği, okullarda geri dönüşüm, naylon kullanmama, kompost, fidan dikimi ve çiçeklendirme yapıldığını anlattı.

Meral Akıncı, “Bu yolculuğumuzda en küçük yaş grubundaki sizlerin bu kadar destek olması, bizlere daha büyük katkı verdi” dedi.

Yetişkinlerin davranışını değiştirmenin daha zor olduğunu ifade eden Meral Akıncı, küçük yaşta çevre duyarlılığı kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan da, yaptığı çalışmalarla tüm topluma ışık tuttuğunu belirttiği Meral Akıncı’ya teşekkür ederek, çevreyle ilgili projelerine, öğretmenlerin okul aile birliği üyelerinin ve Gönyeli Belediyesi’nin destek verdiğini söyledi.

Gürkan, küçük yaştaki çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmaktan mutlu olduklarını, “Temiz Düşün Bayrağını” öğrencilerin hakettiğini söyledi.

Geri dönüşüm projesi kapsamında okulda kompost oluşturan öğrenciler, meyve ve yemek atıklarından nasıl kompost yaptıklarını anlattı.

Okulda, Cumhurbaşkanlığı’nın desteği ile geri dönüşümün başlamasından sonra oluşturulan malzemelerle çocuklara trafik dersi veriliyor.

