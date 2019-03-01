Minikler, Dr. Küçük sergisini ilgiyle gezdi

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan gruba sergiyi ziyaretleri sırasında Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele hakkında bilgiler aktarıldı.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Özkan Manavoğlu, Dr. Fazıl Küçük hakkında her ne kadar bildiklerimiz var olsa da buraya geldikten sonra videolar, belgeler, fotoğrafların yanı sıra heykeliyle karşılaşmak, sesini duymak bizi çok etkilendiklerini ve gururlandıklarını söyledi.

Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele sergisinin çocukların hafızasında yer edecek çok iyi bir şekilde hazırlandığını dile getiren Manavoğlu, “Dinlediklerimizin, okuduklarımızın üstüne canlandırma çok etkili oldu. Çocuklarımız bilgi edinme fırsatı buldular. Her yerde bulamayacakları, göremeyecekleri detaylar var bu sergide. Bu vesileyle bu ortamı hazırlayan, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.