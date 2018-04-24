Minikler doyasıya eğlendi

Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan için düzenlenen etkinlikte, çocuklar palyaçolarla dans edip eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, resim çizip boyama yaptı

Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KKTC genelindeki 9 kamu ve özel eğitim merkezinde öğrenim gören “özel” çocuklar, öğretmenleri ve aileleri dün öğleden sonra üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, "Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın avlusu balonlar, standlar ve müziklerle eğlence alanına çevrildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı. Akıncı çifti çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Özel eğitim merkezlerinden öğrencilerin dans gösterisi de sunduğu etkinlikte “halka”, “hedefe top atma” gibi oyun standları ile “yüz boyama” ve “masal” gibi eğlence standları da kuruldu. Çocuklar resim çizip boyama da yaptı. Çocuklar, çizgi film karakterinden oluşan palyaçolarla dans edip eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.



Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası da etkinlikte sahne aldı. Orkestraya, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu ile LTB Çocuk Korosu da eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan çocuk şarkıları yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı’na anı fotoğrafı da çektirildi. Fotoğraflar çocuklara hediye edildi.



İkramların da yapıldığı etkinliğin en küçük konuğuysa ablası ve anne, babasıyla etkinliğe gelen 1 buçuk aylık Muhammet Said oldu.

Mustafa Akıncı’nın kızı Zerrin Akıncı etkinliğe bebeğiyle katıldı. Zerrin Akıncı-Sercan Erozan çiftinin kızı 10 buçuk aylık Freya da diğer çocuklar gibi etkinliği ilgiyle takip etti.

Çocuklar, gün anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya el işinden oluşan bir tablo hediye etti.