Mine Gürses’i duygulandıran sürpriz

Ülke turizminin önemli isimlerinden olan Merit Lefkoşa Otel’in Genel Müdürü Mine Gürses, yeni yaşını sevenleriyle birlikte kutladı. Merit Lefkoşa Otel personeli, Gürses’i bu özel gününde unutmadı, sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Çiçeklerle, hediyelerle sevinen Mine Gürses duygulu anlar yaşadı. Otel personeliyle örnek bir ekip çalışmasına imza atan ve bunu her ortamda övünçle söyleyen Gürses, ince düşünce nedeniyle çalışma arkadaşlarının hepsini kutladı. Öte yandan Mine Gürses’e en anlamlı hediye, çok sevdiği oğlu Kerem Gürses’ten geldi. Kerem Gürses, ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere hazırladığı çeşitli gıda ürünlerini ve ev malzemelerini, annesine teslim etti. Bu armağan karşısında çok sevilen Mine Gürses, biricik oğlunun bağışladığı ürünleri en kısa zamanda ihtiyaçlı ailelere ileteceğini ifade etti.