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Minareliköy'de, salma sulama yasaklandı

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Minareliköy'de, salma sulama yasaklandı
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Minareliköy  Kooperatifi'ne ait sulama kuyusundan zeytinliklerini  daha önce salma yöntemiyle sulayan zeytin üreticileri, damla sulamaya geçti. Üreticiler, 350 dönümlük alandaki 6 bin adet zeytin ağacını damla sulama sistemiyle sulamaya başladı.

Minareliköy Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi hibe yardımı ile desteklenen  projenin, Mesarya bölgesinin ilk ve en büyük projesi olarak hayata geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, projenin uygulamaya konulmasıyla Minarelikoy Kooperatifi’nin kendi bünyesinde salma sulamayı yasakladığı belirtildi.

Ülkedeki su kaynaklarının kıt olduğuna dikkat çeken Kooperatif, çok geç olmasına rağmen verimli sulama yöntemleri ile sulamanın önemine değinerek, mevcut göletlerin  bölge kooperatiflerine devredilmesinin şart olduğunu vurguladı.

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