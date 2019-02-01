Milyonluk arazi kıyağında otel sözü havada kaldı

UBP-DP hükümeti döneminde Lefkoşa’da milyonluk devlet arazisini alan ve iki yıl önce beş yıldızlı otel yapacağı konusunda söz veren Resmiye Canaltay bu konuda hiçbir girişim yapmadı

UBP-DP azınlık hükümeti döneminde başkent Lefkoşa’nın göbeğindeki milyonluk devlet arazisini, yasalara aykırı bir şekilde, önce turizm arazisine çeviren, ardından da uzun vadeli kiralayan Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay, söz konusu arazi için otel yapacağını iddia etmişti ancak bu yönde hiçbir çalışma yapılmadı.

Canaltay, 2017 yılında önce paketten alınan ardından da kira yöntemi oyunu ile ona dahil edilen parsellerle, bir anda başkentin göbeğinde, Kıbrıs Türk Hava Yolları Merkez Binası’nın hemen yanında milyonlarca sterlinlik malın sahibi olmuştu.

Canaltay’ın turizm şirketi Res-Tur, 2013- 2014 ve 2015 yıllarında zarar göstermiş, 2016’da ise faaliyetlerini durdurmuştu.

Uzun süre zarar gösteren Restur isimli turizm şirketine kiralanan arazi bir dönem ülkede gündem olmuştu. Yargı yoluyla arazinin kiralanmasının iptal edileceği belirtilmesine rağmen bu konuda da herhangi bir sonuç alınamadı.

RESTUR LTD Direktörü Resmiye Canaltay, o dönemde yaptığı açıklamada söz konusu araziye 5 yıldızlı bir otel yapılması için çalışmaların başlatıldığını iddia etmiş ve dünya çapında faaliyet gösteren bir otel grubuyla anlaştıklarını savunmuştu.

2013 yılında benzer bir arazi için Sibel Siber’in başbakanlığı döneminde Başsavcılık’tan görüş alınmış ve “Turizm maksatlı arazilerin İTEM yasasından çıkarılamaz” hükmü gereği Siber, tahsis edilen arazinin kararını iptal etmişti.