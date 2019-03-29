Milli Piyango'nun 29 Mart çekilişi yapıldı

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
500004
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
590037
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
017902 026966 037841 064328 067145 154521
163414 194842 224621 329030 333827 345782
353227 422092 437068 465954 527395 621980
652890 690390
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
017165 038622 062500 068049 143972 160540
165737 177980 180182 181457 199986 218584
243808 282389 285386 312199 316531 326438
330954 352198 354540 372174 386346 400574
410055 416041 416694 420888 423118 460146
460670 461133 468736 497023 524700 542673
544612 548311 552779 571183 573100 621201
622229 639993 646094 646255 663185 671825
678838 689914
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
03056 04399 05758 06484 10849 20807
21947 24058 31123 31124 32990 33056
34512 36191 37045 37059 37911 40926
41142 42398 45069 45192 45404 47930
47934 54222 57592 58928 59456 61841
65330 68787 69197 72367 72988 75769
82325 87949 89914 95478
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0087 0107 0505 0675 0747 1961
2228 2529 2589 3052 4305 4702
4958 5296 5756 5803 6023 6040
6087 6099 6305 6396 7582 7814
8247 8693 9334 9587 9907 9947
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
034 066 129 211 301 337
339 468 481 487 488 511
551 581 592 610 865 869
879 886
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
04 21 40 57 59 82 86
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000004 100004 200004 300004 400004 500000
500001 500002 500003 500005 500006 500007
500008 500009 500014 500024 500034 500044
500054 500064 500074 500084 500094 500104
500204 500304 500404 500504 500604 500704
500804 500904 501004 502004 503004 504004
505004 506004 507004 508004 509004 510004
520004 530004 540004 550004 560004 570004
580004 590004 600004