banner107
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
47 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
388 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
274 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
127 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
168 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
268 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
291 0
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
1.5B 0
banner82
banner147

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Lefkoşa'ya çıktı

banner27

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Lefkoşa'ya çıktı
banner137

Milli Piyango'nun 19-08-2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden bir tanesinin ise Lefkoşa'da satıldığı bildirildi. 

Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (TEKİRDAĞ)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 
 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

336228

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

145397

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

127138

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

173756 351358

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

147941 276886 330015

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

16820 32479 41611 49155 60959 62718
64067 74161 83739 88282

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0981 1291 1355 2267 2437 4218
4537 7527 9178 9274

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

174 232 261 269 275 295
352 354 941 976

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

06 16 41 42 72 82
86 92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

036228 136228 236228 306228 316228 326228
330228 331228 332228 333228 334228 335228
336028 336128 336208 336218 336220 336221
336222 336223 336224 336225 336226 336227
336229 336238 336248 336258 336268 336278
336288 336298 336328 336428 336528 336628
336728 336828 336928 337228 338228 339228
346228 356228 366228 376228 386228 396228
436228

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.