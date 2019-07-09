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Milli Piyango'nun 9 Temmuz çekilişi yapıldı

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Milli Piyango'nun 9 Temmuz çekilişi yapıldı
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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 
 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

557420

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

006415 104485 165742 192152 261172 292648
402489 470256 513056 528630

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

03114 11337 13609 16489 18924 23640
33645 36923 41923 51236 57348 60540
61471 66437 76573 79869 83477 87711
89680 98992

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0552 0680 1881 2330 2759 3415
3845 4679 5896 6305 6493 7718
8530 8666 8882

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

021 043 317 379 463 488
527 605 911 924

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

27 28 34 35 67 78
84 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

057420 157420 257420 357420 457420 507420
517420 527420 537420 547420 550420 551420
552420 553420 554420 555420 556420 557020
557120 557220 557320 557400 557410 557421
557422 557423 557424 557425 557426 557427
557428 557429 557430 557440 557450 557460
557470 557480 557490 557520 557620 557720
557820 557920 558420 559420 567420 577420
587420 597420

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