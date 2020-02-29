Milli Piyango çekildi

29-02-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA-
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
242997
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
269808
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
028936 079221 131008 181920 229957 244146
276435 362239 366714 372221 377547 420086
436870 482101 499875 500452 505299 519231
596354 599335
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
024502 042056 042428 055002 063528 066167
080110 100442 100683 105242 143790 159768
163941 171984 173306 173749 182032 196598
200543 207350 239128 240209 259716 272864
295964 298277 305176 325969 333539 346418
406592 418181 422689 424689 428597 430720
432949 437512 447398 503734 509377 520929
524038 524877 547085 549749 552257 565401
566204 598674
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
03346 04483 08290 09081 12171 16367
17086 21595 33903 35920 36834 39443
43197 44364 47051 47371 47704 48838
49000 52610 54150 54967 57029 58232
60675 70731 71916 75463 76113 77081
80097 82413 89944 91396 93625 96655
96756 98409 98795 99336
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0295 0352 0386 0923 1171 1375
1596 2119 2371 2834 3070 3520
4034 4866 5024 5099 5121 5297
5740 5982 7154 7322 7501 7568
8365 8406 8828 9322 9389 9982
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
078 123 186 201 220 257
262 313 473 600 601 655
709 732 795 811 844 896
911 985
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
01 06 10 11 12 26
33
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
042997 142997 202997 212997 222997 232997
240997 241997 242097 242197 242297 242397
242497 242597 242697 242797 242897 242907
242917 242927 242937 242947 242957 242967
242977 242987 242990 242991 242992 242993
242994 242995 242996 242998 242999 243997
244997 245997 246997 247997 248997 249997
252997 262997 272997 282997 292997 342997
442997 542997