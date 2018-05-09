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Milli Piyango büyük ikramiyesi Lefkoşa'ya isabet etti

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Milli Piyango büyük ikramiyesi Lefkoşa'ya isabet etti
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09-05-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ 
 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

201206

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

464967

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

038983

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

372969 475248

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

025206 330678 474550

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

13999 21717 25772 28146 34269 47175
75568 80117 92358 97370

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

2390 3136 3423 3885 4522 5404
7165 7672 8031 9627

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

222 374 551 552 628 762
770 773 862 871

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

20 23 33 37 47 55
75 90

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

001206 101206 200206 201006 201106 201200
201201 201202 201203 201204 201205 201207
201208 201209 201216 201226 201236 201246
201256 201266 201276 201286 201296 201306
201406 201506 201606 201706 201806 201906
202206 203206 204206 205206 206206 207206
208206 209206 211206 221206 231206 241206
251206 261206 271206 281206 291206 301206
401206

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