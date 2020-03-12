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Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, korona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek, öğrenci, öğretmen ve çalışanları korumak amacıyla tüm okullarda eş zamanlı ve kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alınan önlemler doğrultusunda, okullarda bulunan tüm derslikler, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri, oyun alanları ve öğrenci otobüsleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri ve belediyelerin koordineli çalışmalarıyla okullardaki temizlik görevlileri, belediye çalışanları ve Kar-İş tarafından dezenfekte ediliyor. 

Dezenfekte işlemlerinin daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi için temin edilen ek malzemeleri okullara yollayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, çalışmaların devam ettiği okullarda denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlığa bağlı denetmenler okullara giderek devam eden çalışmaları ve alınması gereken temizlik ve hijyen önlemlerini yerinde inceliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ayrıca virüsün yayılmasını önlemek, ek tedbirler almak, öğrenci, öğretmen ve çalışanların korunması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla uygulamaya devam edecek.

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