“Milletvekili maaşları yetersiz”

UBP Milletvekili Taçoy, milletvekili maaşlarından yapılan kesintilere değinerek, maaşlarının yetersiz olduğundan yakındı

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, iç tüzük değişikliğiyle ne yapılmak istendiğini, Meclis’in daha iyi mi çalışacağının sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Taçoy, Meclis İdare Amiri’nin görevinin önemine dikkat çekerek, milletvekili maaşlarından yapılan kesintilere değinerek, maaşlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Taçoy, yapılan bütçedeki aksaklıklar ve eksikliklerin dikkate alınması gerektiğini de ifade ederek, bütçede, Meclis araçlarına servis yaptırılacak kadar bütçe ayrılmadığını vurguladı.

Uluslararası temasların geliştirilmesi gerektiği konusuna da işaret eden Taçoy, bunun başarılmasının önemini vurguladı.

