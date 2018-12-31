Millî Tarih Müzesi’nin anketine yoğun ilgi

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nin, toplum tarihinde iz bırakmış kişileri gelecek nesillere taşımak adına müzede sergilenecek heykellerin belirlenmesi için başlattığı anket çalışması, yoğun ilgi gördü

YDÜ’nün hayata geçireceği Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nin, Kıbrıs toplum tarihinde iz bırakmış kişileri gelecek nesillere taşımak adına müzede sergilenecek heykellerin belirlenmesi için başlattığı anket çalışması, yoğun ilgi gördü.

Online, gazeteler ve sahada olmak üzere sorular yöneltilerek başlatılan anket çalışmasında katılımcılara, “Kıbrıs toplumunda iz bırakmış şahsiyetlerden kimlerin heykellerini Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesinde görmek istersiniz” sorusu da soruluyor.

Anket katılımcıları bu soruya toplumun her kesiminden istedikleri kadar değerin ismini yazabiliyor.

Farklı yönetmeler kullanılarak gerçekleştirilecek anket çalışması sonucunda, Kıbrıs Türk toplumunun görüşleri doğrultusunda iz bırakmış şahsiyetlerin heykelleri yapılacak. Kıbrıs Türk toplumunun tarafından belirlenecek olan heykeller, 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergilenerek Kıbrıs tarihine birçok alanda simge olmuş şahsiyetlerin tanıtımının yapılmasını sağlayacak.

Anket şu şekilde oluşturuldu:

Bu anket, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu anketin amacı KKTC halkını sanata dahil etmektir. Anket tamamen bilimsel amaçlarla düzenlenmiştir. Anket formunda kimlik bilgileriniz yer almayacaktır. Size ait bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler yalnızca istatistik veri olarak kullanılacaktır. Yanıtlarınızı içten ve doğru olarak vermeniz bu anket sonuçlarının toplum için yararlı bir bilgi olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Anketi doldurduktan sonra aşağıda verilen adrese göndermeniz veya şahsen teslim etmeniz rica olunur. Anketi elden teslim etmek isteyenler Kıbrıs Modern Sanat Merkezi Müzesi’ni ücretsiz gezme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca arzu edenler anketi https://neu.edu.tr/ web adresine girerek online olarak da doldurabilirler. Yardımınız ve ilginiz için çok teşekkür ederiz.

Adres:

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Merkezi Müzesi, Yakın Doğu Bulvarı Lefkoşa