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Mezbahalarda kesilen hayvanlar kategorisine göre mühürlenecek

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Mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi yarından itibaren başlatılacak.

Mezbahalarda kesilen hayvanlar kategorisine göre mühürlenecek


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunuyor.
Tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge gönderildi.

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