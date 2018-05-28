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Meysan teslimleri için yarın son gün

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Meysan teslimleri için yarın son gün
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 Valensiya Portakal ürünlerini Cypfruvex sıkma (Meysan) tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilerin, ürünlerini en geç yarın mesai bitimi olan saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerektiği duyuruldu. 

Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, bu tarihten sonra fabrikaya getirilen ürünlerin kabul edilmeyeceği kaydedildi

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