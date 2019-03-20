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Mevlevi atış alanı için Kaymakamlıktan uyarı

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Mevlevi atış alanı için Kaymakamlıktan uyarı
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 Mevlevi bölgesinde 25 Şubat-15 Mart tarihlerinde yapılan atışlarda yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler olduğu duyuruldu.
Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, patlamamış mermilere karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan, 28 Mart-11Nisan tarihleri arasında Mevlevi Atış Alanında gerçekleştirilecek havan atışları nedeniyle, atış yapılacak tarihlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girilmemesi istendi.
Atış yapılacak bölgeler şöyle:
“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu-Karpaşa hattının doğusu.
Doğuda: Yumru T.-Tepeyayala mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı,
Güneyde : Yuvacık Köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi Köyü 500m. hattının kuzeyi.
Kuzeyde: Karpaşa-Özhan köyü, Kılıçarslan köyü 700m. güneyinden geçen
Hattın güneyi.”

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