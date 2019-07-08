KKTC’de dün Değirmenlik’te metrekareye 6 kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlarda Değirmenlikte 6 Kg ve Ercan’da 1 Kg’dan az yağış kaydedildi.