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Metrekareye 6 Kg yağış

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KKTC’de dün Değirmenlik’te metrekareye 6 kg yağış kaydedildi.

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Metrekareye 6 Kg yağış
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlarda Değirmenlikte 6 Kg ve Ercan’da 1 Kg’dan az yağış kaydedildi.

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