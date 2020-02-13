Meteorolojiden sis uyarısı

Meteoroloji Dairesi sis uyarısı yayımladı. Uyarıda bölgeyi etkileyen alçak basınç nedeniyle öğlen saatlerinde başlayan ve görüş mesafesini engelleyen sis ve pus hadiselerinin bu gece 21.00’e kadar devam edeceği kaydedilerek, halkın ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

