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Meteorolojiden don ve fırtına uyarısı

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Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi, karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.

Meteorolojiden don ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak.Önceleri 8 - 11 derece seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının haftanın ilerleyen günlerinde 14 - 17 derece dolaylarında olması öngörülüyor..

Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen yarın ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise don olayı bekleniyor.

Rüzgar, hafta sonu ve haftanın ilk günleri kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.

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