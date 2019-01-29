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Meteoroloji uyardı; tozlu hava 3 gün sürecek

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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren 3 gün bölgede etkili olması beklenen tozlu hava nedeniyle halkı uyardı.

Meteoroloji uyardı; tozlu hava 3 gün sürecek
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede cuma gününe kadar hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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