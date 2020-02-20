Meteoroloji uyardı; Tedbirli olun

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden akşamüzerine kadar etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ, YARIN İÇİN UYARDI: “SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ OLACAK. TEDBİRLİ OLUN”

Meteoroloji Dairesi, yayımladığı ihbarda, yarın saat 12.00’den saat 18.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirdi.

Vatandaşların ve yetkililerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.