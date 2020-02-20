Meteoroloji uyardı; Tedbirli olun

METEOROLOJİ, YARIN İÇİN UYARDI: “SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ OLACAK. TEDBİRLİ OLUN”
Meteoroloji Dairesi, yayımladığı ihbarda, yarın saat 12.00’den saat 18.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirdi.
Vatandaşların ve yetkililerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden akşamüzerine kadar etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.
METEOROLOJİ, YARIN İÇİN UYARDI: “SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ OLACAK. TEDBİRLİ OLUN”