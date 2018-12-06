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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Meteoroloji'den yeni açıklama

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Meteoroloji'den yeni açıklama
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dünkü açıklamalarda öngörülen 100 kilogram üzerindeki yağışların azalacağını ve en fazla yağışın doğu kesimlerde metrekareye 50-60 kg olarak beklendiğini bildirdi.

Açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği, fakat meteorolojik şartlarda meydana gelen değişiklikle dünkü açıklamalarımızdan farklı olarak öngörülen 100 kg ve üzeri yağış miktarının azalacağı ve en fazla yağışın Doğu kesimlerde 50-60 kg/m² olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.”

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