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Meteoroloji'den toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, taşınan toz zerreciklerinin bugün ve yarın bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den toz uyarısı
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilerek, taşınan tozun yağışla birlikte temizlenmesinin beklendiği kaydedildi.

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