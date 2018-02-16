Meteoroloji'den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilerek, taşınan tozun yağışla birlikte temizlenmesinin beklendiği kaydedildi.
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