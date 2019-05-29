Meteoroloji'den toz uyarısı

Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı bildirilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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