 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
3 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
12 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
29 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
7 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

Meteoroloji'den toz uyarısı

banner27

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten cuma güne kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

banner262
Meteoroloji'den toz uyarısı
banner267

 

Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı bildirilerek,  toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.