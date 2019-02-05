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Meteoroloji'den toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi bu sabahtan yarın gece yarısına kadar, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den toz uyarısı
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Yapılan yazılı açıklamada tozun çarşamba günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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