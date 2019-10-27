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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Dairesi şiddetli yağış uyarısında bulundu ve yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün  öğle saatlerinden yarın akşamüstüne kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli  gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşlarla yetkililerin, dolu, dere taşması, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklar karşında tedbirli olması da tavsiye edildi.

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