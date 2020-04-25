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Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 12:00 ile 18:00  saatleri arasında yer yer şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiği için, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın üst atmosferdeki soğuk ve nemli  diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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