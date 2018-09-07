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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulundu. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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