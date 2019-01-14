Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı yapıldı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda KKTC genelinde devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50kg/m2) olması ayrıca rüzgârın Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Açıklamada “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” ifadelerine yer verildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın sağanak yağmurlu, çarşamba günü ise sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge 15 – 21 Ocak tarihleri arasında soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak, perşembe ve cuma günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava hafta sonu da parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 13 – 16 ºC, çarşamba günü ise 9 – 12 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.