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Meteoroloji'den Meserya ve Doğu Sahil Bölgesi için uyarı

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Meteoroloji Dairesi, Doğu Mesarya ve doğu sahil bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olabileceği uyarısında bulunarak yetkililerle vatandaşların tedbirli olmasını istedi

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Meteoroloji'den Meserya ve Doğu Sahil Bölgesi için uyarı
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Meteoroloji Dairesi açıklamasında yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında yağışların yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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