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Meteoroloji'den Lefkoşa bölgesi için uyarı

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Meteoroloji'den Lefkoşa bölgesi için uyarı
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Meteoroloji Dairesi, bugün saat 14.00’ten itibaren özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik bölgelerinde sağanak ve gökgürültülü yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tedbirli olunması tavsiye edildi.
Yer yer etkili olması beklenen yağışların saat 17.00’e kadar sürmesi beklendiği belirtilen açıklamada, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik yörelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. 

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