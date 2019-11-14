banner255
banner69
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
1 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
1 0
 
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
37 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
22 0
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
118 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
46 0
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
80 0
banner82

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

banner27

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından Cumartesi saat  10.00’a kadar olan süre için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara  (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.