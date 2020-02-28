Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.