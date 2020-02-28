banner411
banner69
19 0
123 0
 
72 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
38 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
68 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
33 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
81 0
banner374

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

banner27

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.