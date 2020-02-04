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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 15.00’ten başlayarak Cuma 15.00’e kadarki süre için fırtına uyarısı yaptı.
Daireden yayımlanan uyarıda, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla kuvvetli rüzgar ve zaman zaman saatte 62-74 km hızla fırtına beklendiği duyuruldu.
Uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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