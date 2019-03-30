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Meteoroloji Dairesi'nden önemli uyarı

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Meteoroloji Dairesi'nden önemli uyarı
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Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi açıklamasında şöyle denildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde etkili olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, yarın gece yarısına kadar kuvvetli (21-50 km/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 km/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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