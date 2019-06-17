Meteoroloji Dairesi'nden etkili sağanak uyarısı

Meteoroloji, yağışların bugün öğleden sonradan itibaren 3 gün yer yer etkili olacağını duyurdu.

Dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji Dairesi, bugün 14.00’den itibaren Çarşamba 18.00’e kadarki süre için ihbar yayımladı.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, “Bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.