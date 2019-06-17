 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
108 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
165 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
216 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
49 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
29 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
162 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
63 0
banner82

Meteoroloji Dairesi'nden etkili sağanak uyarısı

banner27

banner315
Meteoroloji Dairesi'nden etkili sağanak uyarısı
banner267

Meteoroloji, yağışların bugün öğleden sonradan itibaren 3 gün yer yer etkili olacağını duyurdu.
Dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji Dairesi, bugün 14.00’den itibaren Çarşamba 18.00’e kadarki süre  için ihbar yayımladı.
Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, “Bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.