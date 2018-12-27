Meteoroloji Dairesi Müdürü açıkladı; Kar yağışı beklemiyoruz

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, mevcut meteorolojik şartlarda KKTC’de kar yağışı beklemediklerini kaydederek, “Bazı bölgede kara benzetilen yağış donan küçük dolu tanelerinden oluşuyor” dedi.

Buran, “Yağışlı hava bu akşam ülkeyi terk ederek yerini ayaza bırakacak. Yarın ve cumartesi sabahı iç kesimlerde hafif don bekleniyor” açıklamasında da bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) meteorolojik durumla ilgili sorularını yanıtlayan Buran, karın Trodos’a ve eteklerine düştüğünü belirterek, mevcut meteorolojik şartlarda KKTC’de kar yağışı beklemediklerini ifade etti.

Buran, “Bazı bölgede kara benzetilen yağış donan küçük dolu tanelerinden oluşuyor” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, yeni yıla yağmurla girileceğini de açıkladı.



“İÇ KESİMLER 9 DERECE…”

Bu sabah iç kesimlerde 15 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının, soğuk hava kütlesinin bölgede etkili olmasıyla 9’a kadar düştüğünü söyleyen Raif İlker Buran, bu gece iç kesimlerde sıcaklığın üç derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.



“YARINDAN İTİBAREN SICAKLIK YÜKSELECEK”

Hava sıcaklığının yarından itibaren yükseleceğini de kaydeden Buran, “Yarın iç kesimlerde sıcaklık 14 derece civarında olacak, önümüzdeki 3 gün içinde de 17’ye kadar yükselecek” dedi.

“2018’İN SON, 2019’UN İLK GÜNÜNDE YAĞMUR VAR…”

2018’in son, 2019’un ilk gününde ülkede yağışlı havanın etkili olacağını belirten Buran, 30- 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağmur beklendiğini söyledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, “Şu anki verilere göre tehlike arz edecek yağış beklenmiyor” açıklamasında bulundu.