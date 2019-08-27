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Metehan’dan güneye geçiş işkencesi

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Lefkoşa’daki üç kara geçiş kapısından araçlı geçiş kapısı olan Kermiya’daki Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişler adeta işkenceye dönüştü.

Metehan’dan güneye geçiş işkencesi
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Özellikle Güney Kıbrıs’ta ağustos tatili nedeniyle ülkemize geçen Rumların geri dönüşte Kermiya’daki Metehan Sınır Kapısı’nı kullanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu belirten vatandaşlarımız “Araçlarımızla Güney’e geçmek isterken adeta işkence yaşıyoruz. Ancak güneyden dönerken hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz” dediler.

Güney’den gelen gerek turist gerekse Rumlar geri dönüşte bu kapıyı kullandıkları zaman geçişlerde sıkışıklık olduğunda adeta perişan olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bugünlerde yine dövizin yükselmesiyle Güney’den geçişler artmaya başladı ama bizim kapılarımızda yaşanan sıkışıklık Kuzeye geçenleri pişman ediyor” diye konuştular.

Kapılardaki personel sayısının artması gerekirken her geçen gün azaldığını iddia eden vatandaşlarımız bu duruma tepki göstererek yetkilileri göreve davet ettiler

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