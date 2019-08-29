Metehan’dan bir saatte 195 Rum geçiyor

LTB Başkanı Harmancı, Ocak-Mayıs ayları arasında 511 bin Kıbrıslı Rum’un Metehan’dan geçtiğini, bunun da Mayıs’ta günde 4 bin 690 kişiye karşılık geldiğini söyleyerek, Baf ve Mağusa kapılarının araçlı geçişlere açılmasını istedi

13.Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında LTB Bandabuliya Sahnesi’nde “İki Kapı” paneli düzenlendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılarak açılış konuşmasını yaptığı panelde Fetine Seltüzel, Deren Dimilliler ve Yasemin Aygın adlı gençler birer konuşma yaparak, hem sınır kapıları ve geçişlerle ilgili yaşadıklarını, hem de iki toplumun yakınlaşması adına daha fazla geçiş kapısı açılmasının önemini anlattılar.

Panelde Fetine Seltüzel’in çektiği “The Other Side” adlı kısa belgeseli de gösterildi.

Başkan Harmancı, geçişlerle ilgili istatistiki bilgileri de paylaştığı konuşmasında, 2017-18 yıllarında gerçekleşen 8 milyonluk araç geçişinin 4 milyonunun Metehan’dan gerçekleştiğini ve bunun toplam geçişlerin % 54’ünün Metehan’dan yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

Harmancı, bu rakamın Lefkoşa’daki diğer kapılara da dağıtılmasının elzem bir konu olduğunu ifade etti.

2019’un Ocak-Mayıs ayları arasında 511 bin Kıbrıslı Rum’un Metehan’dan geçiş yaptığını, bunun da Nisan ayında 1037 kişi günde, Mayıs ayında 4 bin 690 kişi günde, 195.416 kişi saatte ve 3.25 kişi dakikada bir rakama karşılık geldiğinin altını çizen Başkan Harmancı, Baf ve Mağusa kapılarının araçlı geçişlere açılması ile birlikte hem Metehan’daki bu yoğunluğun azalacağını hem de iki toplumdan insanların kuyruklarda saatlerce beklemeden daha rahat, hızlı ve sistematik bir şekilde geçiş kapılarını kullanabileceğini vurguladı.

Harmancı, “İki Bandabuliya’nın birleştirilmesi hedefimiz de vardır ancak önce gerçekleştirilebilir hedefler üzerinde çalışmak istiyoruz. Rakamlar Lefkoşa’nın daha fazla soluğa acilen ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İşkence halini almış bir Metehan sınır kapısı var. Lefkoşa’da diğer kapıların açılmaması bir yandan da Lefkoşa’nın bütünleşmesinin önünde engel, gençlerin daha fazla buluşmasının, sosyalleşmesinin önünde engel oluşturuyor” dedi.

Başkan Harmancı, Baf ve Mağusa kapılarına ilişkin ise “Lokmacı ile Surlariçi devrimsel bir dönüşümü yaşıyor. Baf ve Mağusa kapılarının açılması ile de buralarda da ekonomik, sosyal, kültürel olarak önemli dönüşümler yaşanabilir. Ayrıca Baf kapısı Kıbrıs’ın tüm dinlerinin buluşma yeri olan, katolik Kilisesi, Ermeni Manastırı ve daha birçok tarihi eserin yer aldığı bir bölgede bulunuyor.

LTB olarak adeta unutulan Mağusa Kapısı’nın olduğu Çağlayan bölgesinin yeniden bir çekim merkezi olabilmesi adına çalışmalar yapıyoruz ama kapının açılması bu bölgede çok büyük ekonomik gelişimleri de yanında getirecektir. Böylece Lefkoşa’nın tüm kapıların değer kazanmasını da sağlayacaktır” dedi.