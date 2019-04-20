Metehan'daki şehir parkı projesi Saray'da masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün Lefkoşa Kermiya’daki (Metehan) 357 dönümlük askeri alanın “Şehir parkı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi için hazırlanan kavramsal proje” ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tüm ilgili tarafların katıldığı üst düzey toplantıda, projeyle ilgili ilk değerlendirme yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şehir parkı ve yeşil alan olarak düzenlenerek Lefkoşa’ya kazandırılması amacıyla ayrılan söz konusu arazide çalışmaların başlayabilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından telleme işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz katıldı.