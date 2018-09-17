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Metehan'da 3. şerit ve kontrol noktası açıldı

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Metehan'da 3. şerit ve kontrol noktası açıldı
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Metehan Sınır Kapısı’nda KKTC'ye girişlerde 3. şerit ve kontrol noktası bugün araç ve yaya geçişine açıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. şeridin geçişlere açılmasından önce Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Metehan Sınır Kapısı’nda yapılan incelemede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Bakan Atakan’ın Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Trafik Dairesi Müdür Vekili,  Plan/Proje Müdürü Ahmet Aydın ile PGM üst düzey personeli de yer aldı.

Artan yoğunluğa bağlı olarak KKTC’ye girişleri rahatlatma adına yapılan 3. şerit ve kontrol noktasının planlanmasına 2 hafta önce başlanmıştı.

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