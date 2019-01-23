Metehan Bölgesinde drenaj hattı çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Metehan bölgesinde yer alan bazı yeşil alanlarda yaşanan drenaj sorununa çözüm için çalışma yapıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, en yoğun sorunun yaşandığı Şahap Şemi Sokak başta olmak üzere bölgede bulunan konutlarda zarara yol açan su birikintilerinin dereye tahliyesini sağlayacak 350 metrelik hattın döşenmesine başlandı.

Zeminin kötü olması nedeni ile çalışmalar normalden daha yavaş şekilde ilerlerken, LTB ekipleri çalışmalarda 3’üncü günü geride bıraktı.

LTB öz kaynakları ile gerçekleştirilen projenin tamamlanması ile birlikte bölge halkını mağdur eden yağmur suyu drenaj sıkıntısının asgari seviyeye inmesi hedefleniyor.