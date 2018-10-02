Metahan’da izdiham

1 Ekim’in Güney’de resmi tatil olmasını fırsat Rumlar dün Kuzey’e akın etti. Ancak akşam saatlerindeki geri dönüşler izdiham yarattı. Metehan’a giden yollarda uzun araç kuyrukları yaşandı, trafik felç oldu

Murat ASLAN 1 Ekim Kıbrıs Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü’nün Kıbrıs’ın güneyinde resmi tatil olmasından dolayı Kıbrıslı Rumlar dün Kıbrıs’ın kuzeyine akın etti. Tatili fırsat bilen birçok Rum, gün boyu tatilini kuzeyde geçirdi. Akşam saatlerinde Güney’e geçmek isteyen Rumlar hep birlikte geçiş kapılarına akın edince Lefkoşa’daki Metehan barikatında adeta izdiham yarattı. Metehan yolunda uzun araç kuyrukları yaşandı, trafik adeta felç oldu. Kıbrıslı Rumların güneye geçiş için oluşturduğu kuyrukların bir ucu Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’ne kadar dayanırken diğer ucu Dereboyu’na kadar uzandı. Metehan Geçiş Noktası’ndan Dereboyu’na kadar saatler boyunca uzanan araç kuyrukları, trafikte kilitlenen kişilere de zor anlar yaşattı.