“Meslek aşkını Aşık’tan öğrendik”

TAK’ın merkum müdürü Kemal Aşık ölümünün 29. yıl dönümünde anıldı

Müdürlüğü döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan gazeteci Kemal Aşık ölümünün 29. yıl dönümünde anıldı.

Aşık için, ilk tören Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında yapıldı.

Saygı duruşuyla başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ardından çiçeklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuşmasında, Kemal Aşık’ın Kıbrıs Türk basınının önemli bir ismi olduğunu kaydetti ve TAK’ın başındayken yaptığı görevler yanında Aşık’ın BRTK’nın kuruluşunda da görevler yaptığını kaydetti.

Bugünün imkanlarının bulunmadığı, şartların çok daha zor olduğu dönemlerde görev yapan Kemal Aşık gibi kişileri hatırlamak ve anmanın görevleri olduğunu dile getiren Özersay, TAK’ın da aralarında bulunduğu kurumları ileriye taşıyacak adımları atmak ve siyasi anlamda buna destek vermenin önemli olduğunu da söyledi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da konuşmasında, Kemal Aşık’ı 29. ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını kaydetti. Yaklaşık 1 ay sonra TAK’ın 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydeden Gürdallı, TAK’ın bugünlere gelmesinde Aşık’ın çok büyük emekleri olduğunu, ajansın sembol isimlerinden biri olduğunu belirtti.

TAK’ın kurucuları Said Terzioğlu ve Kemal Aşık’ın zor koşullarda yaptıkları hizmetleri unutmalarının mümkün olmadığını ifade eden Gürdallı, “Onların binbir zorlukla temellerini attıkları ajansı daha ileriyle götürmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Aşık’ın mesai arkadaşlarından, TAK Yönetim Kurulu üyesi ve kurumun eski müdürlerinden Perihan Aziz de, Kemal Aşık’ı anmanın bir okyanusu anmak gibi olduğunu kaydetti.

Aşık’ın Kıbrıs Türk medyasındaki en köklü çınarlardan bir olduğunu, Kemal Aşık’tan çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Perihan Aziz, mesleği, meslek aşkını, sorumluluk duygusunu ve vatan sevgisini Aşık’tan öğrendiklerini kaydetti.

Aşık’ı sadece gazetecilik yönüyle anmanın yetersiz olduğunu, O’nun tam bir insan olduğunu vurgulayan Aziz, “Ondan biz çalışanları olarak insanlığı, özveriyi, fedakarlığı da öğrendik” diye konuştu.

TAK Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter de BRT’nin ana taşlarından, kurucularından bir olan Kemal Aşık’ı, genç kuşak gazeteciler olarak tanımadıklarını, ancak mesleğe başladıkları ilk günden itibaren adını ve yayıncılık, gazeteciliğe verdiği emekleri duyarak geliştiklerini belirtti.

Bugün Aşık’ı anarken gazetecilik ve yayıncılık alanında nereden nereye gelindiğini ve ne kadar zor şartlar altında çalışıldığını da hatırladıklarını ifade eden Akter, Aşık’ın genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda ederken kendilerine yayıncılık alanında korumaları ve geliştirmeleri gereken bir miras bıraktığını belirtti.

Akter, “Gazetecilik alanında yaptığı tüm çalışmaları, emeği ve katkıyı saygıyla selamlıyorum ve Aşık’ı bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

Lefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’taki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.

1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetti.



