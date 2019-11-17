Mesarya'nın birçok yerine yarın 6 saat elektrik verilemeyecek

Meriç Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın, birçok bölgede elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamalarına göre , 09:00- 15:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa böğe amirliğinden verilen bilgiye göre, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova,Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik,Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları,Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.