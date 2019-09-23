Mesarya köylerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik enerjisi yarın 09.00 ile 12.00 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacak.

Öte yandan Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.