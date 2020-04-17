Mesarya köyleri ve Karpaz bölgesinde korona virüs tedirginliği

Ülkede önceki gün İskele bölgesinde yaşayan yaşlı çiftte tespit edilen koronavirüs vakaları sonrasında kaynağının daha önce Mağusa Hastanesi'nde kaldıkları odada bulunan Türkiye'den gelen kişi olduğu ve birçok köyde iş yaptığı için temaslılarının ortaya çıkarılması adına büyük çaba sarf edildiğiğ bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, Mağusa Devlet Hastanesi kaynaklı pozitif vakaların kaynağına ulaşan sağlık ekipleri, devamında çok sayıda temaslı tespit etti.

İlgili şahsın, Türkiye'den geldiği ve biçer- döver tamiri ve hasada hazırlık yapan bir makinist olduğu öğrenildi.

Karpaz bölgesi ve Mesarya'da bazı köylerde çalışan şahsın, temaslılarını sağlık ekibine verdiği ve çok sayıda insanın temas otellerine sevk edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili sağlık bakanı açıklama yapmazken, sağlık ekipleri sabahtan bu yana alarmda.

Bu arada, eğitim bakanlığı bünyesinde yüz siperi yapan bir öğretmen ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde temas otellerinde de görev yapan bir hemşirenin de ilk testleri pozitif çıktı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, bu iki vaka ile ilgili de ileri tetkik ve temas takip çalışmaları devam ediyor.

Kamuoyu, kısa sürede memleketin her tarafında duyulan ve endişe yaratan yeni durumla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın doyurucu bir açıklama yapmasını bekliyor.