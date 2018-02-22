Mesarya'da 11 yerde elektrik kesintisi olacak

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisleri, Aket Tesisleri, Türkmenköy, Akdoğan-Yiğitler yolu ve Beyarmudu’nda 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.